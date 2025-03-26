В Татарстане в голосовании «Единой России» зарегистрировались 15 участников СВО

В Татарстане наблюдается растущий интерес к предварительному голосованию «Единой России», которое определит кандидатов для выдвижения в муниципальные депутаты. Сейчас в республике зарегистрировано уже 2206 кандидатов, из которых 15 – участники специальной военной операции. Наиболее активное выдвижение кандидатов фиксируется в Муслюмовском, Атнинском, Кайбицком, Кукморском и Камско-Устьинском районах Татарстана.

«С каждым днем мы фиксируем растущий интерес татарстанцев к процедуре предварительного голосования. Ранее мы регистрировали примерно по сто человек в день в ряде районов, сейчас цифра увеличилась до 300 в день», – рассказал руководитель регионального исполкома Марат Самигуллин.

По всей России на участие в предварительном голосовании подано 4,7 тыс. заявок. Большинство участников – члены партии, при этом треть претендентов составляют молодые люди до 35 лет. Также среди кандидатов много представителей малого и среднего бизнеса, сферы образования, здравоохранения и общественных деятелей.

Напомним, что предварительное голосование проводится для формирования списка кандидатов на выборах в представительные органы местного самоуправления, которые состоятся осенью. Одновременно пройдут выборы Раиса Республики Татарстан. Всего в республике планируется избрать 7531 депутата Советов поселений. Процедура охватывает все 43 муниципальных района и 2 городских округа Татарстана.

Выдвинуться может любой житель Татарстана, обладающий пассивным избирательным правом и разделяющий программные установки «Единой России».

Как подчеркнул секретарь Генсовета партии Владимир Якушев, низкий процент действующих депутатов, подавших заявки, указывает на перспективу серьезного обновления депутатского корпуса «Единой России» после завершения процедуры. Татарстан, судя по текущей активности, станет одним из регионов, где это обновление будет особенно заметным.