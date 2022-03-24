В Татарстане за год на миграционный учет поставили более 256 тыс. иностранных граждан

В Татарстане в прошлом году на миграционный учет было поставлено более 256 тыс. иностранных граждан. Об этом сообщил руководитель исполкома Совета Ассамблеи народов республики Константин Яковлев на заседании организации.

«Большинство из мигрантов указали трудовую цель прибытия — 63 тыс. человек, а также получение образования — свыше 25 тыс. С частной целью прибыли 30,5 тыс. граждан, еще 25,5 тыс. человек получают образование в нашей республике», — рассказал докладчик.

По словам Яковлева, труд мигрантов наиболее востребован в сфере строительства, обрабатывающего производства, культуры и спорта. Основная доля поставленных на миграционный учет приходится на Узбекистан — более 97 тыс., Таджикистан — свыше 50 тыс. и Кыргызстан — более 11 тыс. человек.

«Как и в предыдущие годы, на сегодня одним из важных вопросов является текущая миграционная обстановка, а также налаживание еще более тесного межведомственного взаимодействия в области сохранения межнационального мира и согласия во всех муниципалитетах республики. В Татарстане проживают представители 173 национальностей, восемь из которых превышают более 10 тыс. человек», — отметил руководитель исполкома ассамблеи.

Он подчеркнул, что по соглашению о взаимодействии в области миграционной политики ассамблеей регулярно проводится профилактическая работа по решению миграционных проблем и правозащитных вопросов совместно с министерствами и ведомствами республики.

«Для сохранения межнациональной стабильности в целом по республике нужно активизировать работу на местах, перенести на муниципальный уровень. Необходимо работать там, где живут представители народов, где они могут столкнуться с возможными проблемами и сложностями», — заметил докладчик.

По его мнению, важно, чтобы в каждом муниципалитете были открыты представительства молодежной ассамблеи по «ведению работы для гармонизации межнациональных отношений, профилактики экстремизма и радикализма в молодежной среде».

В Татарстане функционируют 13 домов и центров дружбы народов, два филиала и 31 представительство Ассамблеи народов Татарстана. В прошлом году новые представительства ассамблеи открылись в Алькеевском, Верхнеуслонском, Черемшанском, Агрызском, Лаишевском, Рыбно-Слободском и Сабинском районах.