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Экономика 11 марта 2025 10:12

В Татарстане в феврале жилье в новостройках в среднем подешевело на 7%

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В Татарстане в феврале жилье в новостройках в среднем подешевело на 7%
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Медианная стоимость квадратного метра вторичной недвижимости в Татарстане в феврале этого года составила 132 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» сообщил коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров. По сравнению с январем цена «квадрата» на вторичном рынке выросла на 2%.

В то же время квартиры в новостройках в феврале в республике в среднем стоили 168 тыс. рублей за квадратный метр. Однако за месяц их стоимость снизилась почти на 7%.

По наблюдениям эксперта, застройщики в Татарстане продолжают активно реализовывать недвижимость. Несмотря на то, что основным драйвером продаж на данный момент являются льготные программы, сделки по обычной ипотеке (под 30% годовых) тем не менее есть.

«Любопытным фактором сегодняшнего дня является то, что при одинаковых условиях кредитования для многих категорий граждан, если мы не берем льготную ипотеку по новостройкам и по «вторичке», все больше интереса привлекает готовое жилье. Оно имеет определенные плюсы по сравнению с новостройками. Например, туда можно заехать уже завтра. Соответственно, человек выбирает между акциями и скидками, которые может предоставить застройщик в сегменте новостроек, и скидками от собственников вторичной недвижимости», – поделился Евгений Белокуров.

Он также подчеркнул, что спрос на вторичное жилье в Татарстане в среднем увеличился на 10% год к году.

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#рынок недвижимости #Ипотека
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