В Татарстане в этом году заработает цифровое заселение в отели через MAX

В этом году в Татарстане планируется внедрить возможность цифрового заселения в отели на базе национального мессенджера MAX. Гостиницы республики смогут предлагать постояльцам сервис по заселению без бумажных документов – прямо через мобильное приложение.

На данный момент сервис запускается в промышленную эксплуатацию: средства размещения республики начинают подключаться к платформе, чтобы предложить своим постояльцам современный формат обслуживания.

MAX позиционируется не только как мессенджер для коммуникации, но и как полноценная цифровая платформа с широким набором полезных сервисов. Внедрение системы цифрового заселения позволит гостям проходить регистрацию и получать ключи от номера без использования бумажных документов, что существенно упрощает процесс заезда и снижает административную нагрузку на персонал отелей.

Процедура цифрового заселения в отель максимально проста: у гостя должен быть установлен MAX и он должен совершить онлайн-регистрацию через национальный мессенджер до прибытия в отель.

Гостиничному предприятию для запуска сервиса необходимо выполнить следующие действия:

– настроить сервис онлайн-регистрации;

– создать авторизованный чат-бот гостиницы в MAX и получить доступ к ЕСИА;

– установить или обеспечить считывающее устройство для цифрового ID на стойке регистрации.

Подробные инструкции для подключения сервиса цифрового заселения размещены в разделе «Информация по подключению сервисов MAX» .

Кроме того, интеграция с платформой MAX позволяет создать единый канал взаимодействия с гостями через чат-боты и мини-приложения и предоставлять круглосуточный сервис: продавать дополнительные услуги, направлять сервисные и экстренные информационные сообщения, собирать обратную связь и так далее.

Использование возможностей МАХ способствует решению одной из задач национального проекта «Туризм и гостеприимство» по развитию цифровых сервисов и повышению доступности туристских услуг, заявили в Госкомитете РТ по туризму.

