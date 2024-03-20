В Татарстане в этом году запустят новые конкурсы для поддержки лучших научных работников

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Год научно-технологического развития в Татарстане запустят ряд новых конкурсов и премий для поддержки лучших научных сотрудников, педагогов и молодых учёных. Об этом на выездном заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам сообщил президент Академии наук РТ Рифкат Минниханов.

«По утвержденной программе научно-технологического развития в этом году в Татарстане планируем запустить серию новых конкурсов и премий для поддержки лучших научных работников, педагогов и молодых ученых, реализовать комплекс инициатив по привлечению выдающихся ученых-исследователей и высококвалифицированных кадров „Постдок РТ“, „Приглашенный ученый РТ“ с охватом до 150 новых человек в год и обеспечить условия для повышения квалификации и карьерного роста в ведущих научных и образовательных российских и зарубежных организациях с набором 420 человек в 24 году», — рассказал он.

Также важной задачей стало создание устойчивой долгосрочной системы финансирования перспективных исследований. Для этого планируют привлечь федеральные средства, добавил Минниханов.

«Это вопрос очень сложный. У нас есть программа научно-технологического развития. В ней мы делаем акцент на взаимодействие с федеральными органами власти, в частности софинансирование, чтобы мы могли реализовать проекты Татарстана. В этом направлении мы серьезный акцент ставим на наш научно-образовательный центр и работу с вузами. Мы надеемся привлечь и внебюджетные средства», – пояснил президент Академии наук РТ.

Помимо этого, в Год научно-технологического развития в Татарстане запланирован ряд профильных мероприятий, в которых задействована Академия наук РТ.

«Текущий год особенный для нас. Он объявлен Раисом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым Годом научно-технологического развития. При активном участии Академии наук РТ разработана и утверждена Правительством дорожная карта из 131 мероприятия. Академия задействована в 15 инициативах. В пяти в качестве основного исполнителя», – заявил Рифкат Минниханов.

Все это демонстрирует растущую роль научно-технологического развития и возможностей Академии наук РТ в управлении и проведении последовательной политики координации. Реализация запланированных мероприятий и инициатив позволит существенно нарастить потенциал и компетенции научно-образовательных и инновационных организаций республики, уверен он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Подробнее о грядущих мероприятиях рассказал первый замминистра образования и науки РТ Андрей Поминов.

Их можно поделить на несколько категорий: крупные конгрессно-выставочные мероприятия, открытие объектов научной и технологической инфраструктуры, совершенствование механизмов стимулирования исследователей, просветительские акции и юбилейные даты.

«Если говорить о состоявшихся мероприятиях, то можно отметить торжественное мероприятие, посвященное Дню российской науки и открытию Года научно-технологического развития в Татарстане. Они прошли на высоком уровне», – добавил Поминов.