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Происшествия 12 ноября 2026 18:03

В Татарстане в этом году выросло число преступлений, совершенных подростками

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За 10 месяцев 2026 года выросло число подростков, совершивших преступления. Их количество составило 528, в то время как в аналогичный период прошлого года в республике было выявлено 504 подростка-преступника. Данные были озвучены на пресс-конференции МВД по РТ.

237 совершенных подростками преступлений – кражи, 39 – мошенничество, 26 – грабежи, 27 – хранение и сбыт наркотиков, 13 – разбойные нападения, 5 –убийства, 1 – изнасилование и т.д.

#Трудные подростки #подростки #преступление
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