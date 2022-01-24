В Татарстане впервые пройдет студенческая весна для учащихся ссузов

В Татарстане в этом году впервые пройдет фестиваль «Студенческая весна» не только для высших учебных заведений, но и для ссузов. Об этом сообщил президент «Лиги студентов РТ» Руфат Киямов.

«В этом году мы будем проводить „Студенческую весну“ для учащихся высших учебных заведений и будем формировать татарстанскую делегацию для Всероссийского фестиваля. Также мы надеемся провести такое мероприятие для ссузов. Мы хотели сделать ее еще в прошлом году, но пришлось отложить из-за пандемии», — сказал спикер.

По его словам, в «Лигу студентов Татарстана» часто поступают вопросы по поводу фестиваля для ссузов.

Киямов напомнил, что в этом году пройдет юбилейная, тридцатая, всероссийская «Студенческая весна».