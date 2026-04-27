В Татарстане в этом году возбуждено 51 уголовное дело в сфере охраны труда

В 2026 году в Татарстане было возбуждено 51 уголовное дело в сфере охраны труда, были проведены 82 проверки предприятий и выдано 156 предписаний. Об этом сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«В республике мы ведем постоянную работу, направленную на усиление ответственности работодателей в части исполнения законодательства о безопасном труде», – подчеркнула министр.

Она отметила, что штрафные санкции для нарушителей достаточно серьезны: помимо финансовой составляющей, это еще и приостановка деятельности на срок до 90 суток, особенно когда речь идет о повторном правонарушении или совершении аналогичного нарушения в сфере охраны труда.

Самыми распространенными нарушениями Зарипова назвала несоблюдение производственных процессов и неправильную эксплуатацию оборудования.