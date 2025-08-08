В Татарстане в этом году строят и модернизируют более 450 социальных объектов

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

Масштабная программа строительства, ремонта и модернизации социальных объектов реализуется в Татарстане в 2025 году. Об этом сообщила депутат Госдумы и руководитель комиссии по народной программе «Единой России» Татьяна Ларионова на заседании комиссии. Ее слова приводит пресс-служба партии.

По информации Министерства экономики республики, в настоящее время в работе находится 456 объектов социальной направленности. Ларионова напомнила, что с момента внедрения национальных проектов, вошедших затем в народную программу «Единой России», партия курирует все обновляемые объекты и, по возможности, привлекает к обсуждению жителей.

Она отметила, что при капитальном ремонте школ важно учитывать мнение родителей и учеников о том, какой они хотят видеть свою обновлённую школу.

По словам депутата, «Единая Россия» взаимодействует со строителями и районными администрациями, чтобы работы были максимально полезны для людей. Партия также инициировала проекты, касающиеся школьного питания и капитального ремонта столовых, а также программу «Наш двор».

Ларионова выразила благодарность Раису Татарстана Рустаму Минниханову за постоянную поддержку и контроль реализации этих инициатив, включая внимание к финансированию.

Первой территорией, где журналисты и общественность смогут увидеть результаты масштабного обновления учреждений культуры, образования и дорожной инфраструктуры, станет Высокогорский район. Затем будут представлены итоги преобразований в Менделеевском районе.

Депутат подчеркнула, что такие выездные инспекции и «десанты» на социальные объекты являются постоянной работой комиссии. Перед началом учебного года особое внимание уделяется посещению образовательных учреждений, а осенью планируется подвести итоги на многих завершённых объектах.

В рамках поездок представители комиссии и журналисты встретятся с жителями, чтобы оценить качество выполненных работ и выслушать пожелания.

Ларионова призвала районы активнее участвовать в таких выездах, приглашая действующих и потенциальных кандидатов в депутаты, а также максимально информировать население о ходе строительства и капитального ремонта.

Она отметила, что в Татарстане объём работ, выполняемых благодаря поддержке руководства республики, местных отделений «Единой России» и глав районов, значительно превышает показатели многих других регионов страны.

По итогам реализации народной программы «Единой России» в России уже выполнены 292 из 350 пунктов. Ларионова подчеркнула необходимость рассказывать жителям, какие объекты в Татарстане работают в рамках этой программы.

Строительство и модернизация соцобъектов соответствует целям национального проекта «Инфраструктура для жизни».