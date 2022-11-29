В Татарстане в этом году снизилась смертность
Основная задача для Татарстана – это повышение продолжительности жизни и снижение смертности населения. Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ рассказал министр здравоохранения республики Марат Садыков.
За прошедшие 10 месяцев 2022 году показатель смертности составил 11,6 случаев на тысячу населения. Марат Садыков напомнил, что в 2021 году смертность составила 15,5. По его словам, немалую роль в этом показателе сыграл коронавирус.
Цель Татарстана достигнуть показателя смертности за 2019 году, тогда он составлял 11,0 случаев на тысячу населения, это был самый низкий показатель за всю историю наблюдений.
«За 10 месяцев 2022 года ожидаемая продолжительность жизни составила 73,8 года», – отметил глава Минздрава.