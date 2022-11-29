В Татарстане в этом году снизилась смертность

Основная задача для Татарстана – это повышение продолжительности жизни и снижение смертности населения. Об этом на брифинге в Кабинете министров РТ рассказал министр здравоохранения республики Марат Садыков.

За прошедшие 10 месяцев 2022 году показатель смертности составил 11,6 случаев на тысячу населения. Марат Садыков напомнил, что в 2021 году смертность составила 15,5. По его словам, немалую роль в этом показателе сыграл коронавирус.

Цель Татарстана достигнуть показателя смертности за 2019 году, тогда он составлял 11,0 случаев на тысячу населения, это был самый низкий показатель за всю историю наблюдений.

Фото: © Эвелина Киселёва/ «Татар-информ"

«За 10 месяцев 2022 года ожидаемая продолжительность жизни составила 73,8 года», – отметил глава Минздрава.