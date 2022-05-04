В Татарстане в этом году школы примут более 55 тыс. первоклассников, в том числе в Казани — свыше 20 тыс. учеников. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Татарстана — руководитель Департамента надзора и контроля в сфере образования Рамис Музипов в прямом эфире аккаунта «Объясняем. Республика Татарстан».

«Ежегодно в Татарстане в рамках республиканских и федеральных проектов строятся образовательные организации. В этом году запланировано введение 13 новых школ по всей республике. В прошлом году было построено семь школ, в позапрошлом — восемь. Поэтому мест всем хватит. Никакой очередности в данном случае быть не должно», — сказал представитель профильного ведомства.

При этом Музипов уточнил, что отказать в приеме образовательная организация может по причине отсутствия свободных мест в классах.

«Отсутствие свободных мест — единственное законное основание для отказа в приеме в первый класс. В этом случае рекомендуем обратиться в районный отдел или управление образования, где родителям первоклассника подберут ближайшую школу», — отметил он.

В настоящее время при приеме в первый класс действуют три вида льгот — зачисление на первоочередной (для детей военнослужащих, сотрудников Следственного комитета, прокуратуры и суда) и внеочередной (для военнослужащих, которые постоянно передислоцируются по территории РФ) основах, а также преимущественное зачисление в школы младших братьев и сестер детей, которые уже там учатся.