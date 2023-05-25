В этом году в Татарстане произошло 25 случаев отравления угарным газом

В Татарстане в этом году произошло 25 случаев отравления угарным газом. Пострадали 59 человек, трое погибли. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на заседании Кабинета Министров РТ.

«К сожалению, несчастные случаи при использовании газа в быту происходят регулярно», – сказал докладчик.

По данным МЧС, в прошлом году в Татарстане зарегистрировано 42 случая отравления угарным газом, пострадали при этом 82 человека, в том числе 33 ребенка. Погибли девять человек.

«На федеральном уровне вопросам безопасности эксплуатации газового оборудования уделяется должное внимание», – подчеркнул министр.

В частности, в марте принят федеральный закон, согласно которому право на деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования будет принадлежать одной специализированной организации.