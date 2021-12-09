В Татарстане в этом году по коррупционным делам вынесено взысканий на 300 млн рублей

За девять месяцев этого года ущерб от коррупционных нарушений в Татарстане составил более 450 млн рублей. При этом уже 52 млн возвращены в казну республики, наложено взысканий на 300 млн рублей. Об этом сообщил главный советник Управления Президента РТ по вопросам антикоррупционной политики Салават Рахимов.

«На сегодняшний день свыше 52 млн возвращено в бюджеты. На сумму более 300 млн вынесены различные взыскания, в том числе в судебном порядке. Но главная цель — возвращение всех средств, присвоенных незаконным путем», — отметил собеседник.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день случаи коррупции чаще всего встречаются в сферах земельно-имущественных отношений и ЖКХ.

Напомним, что сегодня, 9 декабря, отмечается Всемирный день борьбы с коррупцией.