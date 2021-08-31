В Татарстане в этом году планируют собрать более миллиона тонн сахарной свеклы

В Татарстане в этом году планируют собрать более 1 млн тонн сахарной свеклы. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров на брифинге в Кабинете Министров РТ.

«Начали уборку сахарной свеклы. Площадь уборки составляет 51 тыс. гектаров, — рассказал глава Минсельхозпрода. — В целом ожидаем более 1 млн тонн сахарной свеклы. Сахаристость в этом году составляет 21,2%. Она выше на 38% к аналогичному периоду прошлого года».

По его словам, в Заинской зоне убрано уже около 1,5 тыс. гектаров сахарной свеклы при урожайности 180 центнеров с гектара. «Урожайность на 45% меньше, чем в прошлом году. Буинская зона приступит к уборке ориентировочно через неделю. В зоне посеяно около 20 тыс. гектаров. По этой зоне ожидаем некоторое снижение урожайности», — отметил спикер.

Зяббаров добавил, что аграрии приступили к уборке кукурузы на зерно, уборочная площадь которой составляет 56,1 тыс. гектаров. Средняя урожайность на сегодня — 46 центнеров с гектара.

Продолжается также уборка кукурузы на силос. Земледельцы убрали уже 30 тыс. гектаров. Кроме того, убрано более 50 тыс. гектаров рапса, осталось убрать менее половины площадей. Аграриям предстоит также уборка подсолнечника на площади 147 тыс. гектаров.

«Собрано 2,4 тыс. тонн картофеля, урожайность более 170 центнеров с гектара. Не сказать, что она высокая. Собрано 3,3 тыс. тонн овощей при урожайности 232 центнера с гектара, — подчеркнул министр. — На полях ведутся работы под урожай следующего года. Прогнозная посевная площадь озимых культур составляют 540 тыс. гектаров. Были сомнения из-за того, что нет дождей — сеять или не сеять. Но практически половина запланированных площадей уже посеяна. 45% площадей под озимый урожай следующего года будет засеяно оригинальными элитными семенами».

Зяббаров заметил, что урожай озимых и яровых культур в этом году застрахован на площади 278 тыс. гектаров, из них 107 тыс. гектаров озимых и 171 тыс. гектаров яровых.

«Ведется работа со страховыми компаниями по расчету ущерба. После сдачи итогов уборки можно будет с полным пакетом документов заявиться на страховые выплаты. Это не раньше ноября. Надеемся, [что все], кто выполнил все обязательства по договору страхования, получат серьезную сумму возмещения. Условия страхования для хозяйств необременительные. Агрострахование — это уже необходимость. Тех, кто это понимает и страхует свои площади, становится всё больше», — заявил он.

Министр уточнил, что в договоре страхования много условий, которые должны выполняться, чтобы получить возмещение. «Есть некоторое заблуждение, что если ты подписал договор, то при наступлении опасного явления тебе обязательно выплатят возмещение. В хозяйстве должен быть специалист, контролирующий выполнение договорных условий. Только тогда есть гарантия получения суммы ущерба», — заключил он.