В этом году в Татарстане планируют провести аниме-фестиваль

В Татарстане в этом году должен пройти аниме-фестиваль. Конкретная дата еще не определена, но представители фанатских сообществ уже выдвинули свои идеи по концепции форума. Так, прозвучала инициатива обыграть при проведении события отдельные элементы татарской мифологии. Об этом сообщил «Татар-информу» помощник Раиса РТ, руководитель «Движения первых» в республике Тимур Сулейманов после встречи с казанскими поклонниками аниме.

«Среди идей было, в частности, предложение обыграть на фестивале татарскую мифологию. Также предположили, что будет здорово полноценно погрузить участников в японскую культуру: провести мастер-классы и лекции по японскому языку, послушать как традиционную, так и современную японскую музыку», — рассказал собеседник агентства.

«Согласились совместно, что стоит организовать несколько блоков для участников разного возраста и разного уровня подготовки, чтобы попробовать себя, например, в танцевальных или театральных выступлениях могли как профессионалы, так и новички», — пояснил Сулейманов.

«Считаю, что важно включить элемент семейности в фестиваль: чтобы дети и подростки смогли найти новых знакомых, а родители — увидеть всё своими глазами и познакомиться с аниме лично», — добавил помощник Раиса РТ.

По словам Тимура Сулейманова, дата фестиваля будет выбираться с учетом подобных активностей в соседних регионах страны. Также она не должна прийтись на время проведения экзаменов.

Руководитель «Движения первых» в Татарстане объяснил, что решил встретиться с представителями аниме-сообщества потому, что этой субкультурой интересуются много молодых жителей республики. Во встрече также поучаствовали любители K-pop и комиксов.