В Татарстане в этом году планируется строительство семенного завода

Австрийская компании «Саатбау Рус» попросила помощи в размещении производства семенного завода в Менделеевском районе. Об этом сообщил менеджер по продажам компании Руслан Чернов.

«Пользуясь случаем хочу попросить помощи в приобретении земельного участка для строительства завода, продукция которого будет реализовываться в Татарстане, Западной Сибири, Казахстане, Монголии, Китае и Австрии», — сказал Чернов.

Объем инвестиций в будущий завод планируется на уровне 1,3 млрд рублей. Мощность завода составит 30 тыс. тонн в год.

«В марте после схода снега планируется начало строительно-монтажных работ и церемония закладки первого камня» — рассказал Чернов.

По его словам, окончания строительства можно ожидать в конце июля 2022 года.