В Татарстане в этом году отреставрируют Дом Даутова

Дом Даутова XIX века, который является объектом культурного наследия РТ и расположен в селе Большая Атня, в этом году будет отреставрирован. На это из бюджета Татарстана направят 15,5 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, рабочим предстоит восстановить фасад здания и все декоративные деревянные элементы, а также обеспечить наружное освещение и благоустроить прилегающую территорию.

Интернет-ресурс Visit Tatarstan рассказывает, что усадьба была построена в XIX веке. Ее хозяин Гатаулла Даутов был богатым купцом. После Октябрьской революции он лишился своего состояния, а в мае 1931 года его и вовсе сослали в Сибирь, после чего дом перешел в собственность государства. Сейчас в здании размещается краеведческий музей.

Заказчиком проекта выступает Главинвестстрой РТ, который будет принимать заявки на участие до 3 марта этого года. При этом все ремонтные работы должны быть завершены до 31 декабря 2022 года.