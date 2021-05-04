В Татарстане в этом году отремонтируют на 20 км больше федеральных автодорог

В Татарстане в этом году отремонтируют более 100 км федеральных автодорог. По сравнению с 2020 годом протяженность ремонтируемых участков увеличилась на 20 км. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.

«В этом году планируем отремонтировать свыше 100 км федеральных автомобильных дорог, в том числе 17,4 км — капитально», — рассказал собеседник информагентства.

По словам Мингазова, на трассе М7 «Волга» будут отремонтированы шесть участков общей протяженностью более 40,5 км. В частности, капремонт пройдет с 812+100 по 824+970 км в Высокогорском и Пестречинском районах, а также на подъезде к Ижевску и Перми от М7 с 4 по 15+200 км в Елабужском и Менделеевском районах.

Слоями износа защитят участки трассы М7 с 1000 по 1011+100 км в Елабужском районе, с 1097 по 1102+770 км в Мензелинском районе и с 1127+200 по 1137 км в Мензелинском и Актанышском районах. Ремонт проведут с 1038 по 1040+310 км и с 1041+610 по 1047 км в Тукаевском районе и в Набережных Челнах.

Мингазов отметил, что планируется отремонтировать четыре участка автодороги Казань — Оренбург общей протяженностью почти 43,5 км. Так, дорожники капитально отремонтируют участок с 368+500 по 374+500 км в Бавлинском районе, слоями износа защитят отрезки с 94 по 116 км в Алексеевском и Чистопольском районах, а также с 231 по 240 км и с 249+160 по 255+620 км в Альметьевском районе.

«На автодороге Казань — Буинск — Ульяновск в план ремонта включен один участок в Верхнеуслонском районе с 28+400 по 40+230 км», — подчеркнул начальник управления.

Кроме того, будут отремонтированы два моста на трассе Казань — Оренбург. Это мостовые переходы через реку Челна на 160 км в Новошешминском районе и через реку Кандыз на 394 км в Лениногорском районе.

По территории Татарстана проходит пять федеральных автомобильных дорог общей протяженностью более 1040 км. В нормативном состоянии находится 87% федеральных трасс.