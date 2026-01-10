В Татарстане в этом году откроют агротехклассы в 35 школах

С начала 2025 года в Республике Татарстан реализуется национальный проект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». В его рамках реализуются пять федеральных проектов: «Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетики», «Ветеринарные препараты», «Техническая и технологическая независимость сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности», «Кадры в АПК», «Производство критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, технологических вспомогательных средств».

Федеральный проект «Кадры в АПК» направлен на создание «бесшовной траектории» подготовки кадров от школьной скамьи до предприятий агропромышленного комплекса, что будет способствовать формированию системы, объединяющей образовательные учреждения и бизнес.

Общий объем финансирования в прошлом году составил 1 млрд 269 млн рублей. В рамках реализации проекта приобретено 46 жилых помещений для обеспечения научных сотрудников ФГБОУ ВО «Казанский государственный аграрный университет», активно ведется работа по реконструкции и оснащению оборудованием здания университета, организовано возмещение затрат, связанных с оплатой труда и проживанием 317 студентов, привлеченных для прохождения производственной практики, а также возмещение затрат по заключенным ученическим договорам и договорам о целевом обучении 126 студентов.

В 2025 году в Татарстане агротехнологические классы открылись в 20 школах по направлениям: генетика и селекция, эффективное животноводство, современные биотехнологии, птицеводство, агроинженерия и цветоводство в 14 районах республики. В текущем году ожидается открытие агротехнологических классов в 35 школах республики.

Учителям физики, химии, математики и биологии в агротехнологических классах предоставляются стимулирующие выплаты в размере 30 тысяч рублей в месяц. В прошлом году такие выплаты получили 80 педагогов, в текущем году ожидается, что их выплатят свыше 130 учителям.

По словам заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Зяббарова, создание агротехклассов, поддержка молодых специалистов и программа переподготовки кадров – представляют собой единую стратегию.

«Ее цель – обеспечить агропромышленный комплекс Республики Татарстан компетентными, мотивированными и востребованными специалистами на всех уровнях, от рабочего места до управленческого звена», – сказал министр.