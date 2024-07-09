Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане в этом году количество пожаров снизилось почти на треть
В Татарстане с начала 2024 года зарегистрировали 2066 случаев пожаров — на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Олег Нуруллин.
По данным ведомства, в прошлом году за аналогичный период был зарегистрирован 2881 случай пожаров.
«Количество погибших в пожарах также уменьшилось на 16 % — с 75 до 63 человек. Однако на 3,8% увеличилось количество людей, получивших травмы при пожаре – с 105 до 109 человек», — сказал он.
Олег Нуруллин также рассказал, что количество случаев с горением сухой травы по сравнению с прошлым годом уменьшилось больше чем в три раза.
Следите за происшествиями в республике в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников