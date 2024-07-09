В Татарстане в этом году количество пожаров снизилось почти на треть

В Татарстане с начала 2024 года зарегистрировали 2066 случаев пожаров — на 28% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ Олег Нуруллин.

По данным ведомства, в прошлом году за аналогичный период был зарегистрирован 2881 случай пожаров.

«Количество погибших в пожарах также уменьшилось на 16 % — с 75 до 63 человек. Однако на 3,8% увеличилось количество людей, получивших травмы при пожаре – с 105 до 109 человек», — сказал он.

Олег Нуруллин также рассказал, что количество случаев с горением сухой травы по сравнению с прошлым годом уменьшилось больше чем в три раза.