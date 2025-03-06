В Татарстане в два раза выросло число заболевших глаукомой

Елена Жиденко

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В прошлом году диагноз «глаукома» поставили впервые 2,3 тыс. татарстанцев. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заслуженный врач Татарстана, главный внештатный специалист-офтальмолог Управления здравоохранения по Казани Елена Жиденко.

«По данным прошлого года, в Татарстане насчитывается 36 тыс. человек с диагнозом «глаукома». Впервые глаукома выявлена у 2,3 тыс. человек», – сказала Елена Жиденко.

Врач добавила, что число первичных случаев выросло. Ранее список заболевших глаукомой пополнялся на 1-1,5 тыс. человек в год. Рост числа глаукомных больных связан с ростом продолжительности жизни.

Сегодня весь мир отмечает День борьбы с глаукомой.