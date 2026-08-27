news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 27 августа 2026 11:03

В Татарстане в два раза выросло число случаев мышиной лихорадки

Читайте нас в
Телеграм

В Татарстане в два раза выросло число случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Мы находимся в очередном сезонном подъеме заболеваемости. На сегодня с начала года зарегистрировано 408 случаев ГЛПС. Это в два раза выше, чем в прошлом году», – объяснила она.

Также в Татарстане отмечают рост числа грызунов-переносчиков вируса. Инфицированы 12% из них.

#мышиная лихорадка #Здоровье
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Shaman на «Новой волне» посоветовал СМИ брать интервью у шахтеров и учителей

Shaman на «Новой волне» посоветовал СМИ брать интервью у шахтеров и учителей

26 августа 2026
В РКБ Татарстана объяснили, чем опасны кардионагрузки

В РКБ Татарстана объяснили, чем опасны кардионагрузки

26 августа 2026
Новости партнеров