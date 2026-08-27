В Татарстане в два раза выросло число случаев мышиной лихорадки

В Татарстане в два раза выросло число случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Мы находимся в очередном сезонном подъеме заболеваемости. На сегодня с начала года зарегистрировано 408 случаев ГЛПС. Это в два раза выше, чем в прошлом году», – объяснила она.

Также в Татарстане отмечают рост числа грызунов-переносчиков вируса. Инфицированы 12% из них.