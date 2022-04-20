В Татарстане в два раза снизилось число заявлений в МФЦ по внесудебному банкротству

В Татарстане более чем в два раза снизилось количество заявителей в МФЦ, желающих воспользоваться процедурой внесудебного банкротства. С 1 января по 20 апреля прошлого года соответствующие заявления подали 180 человек, возбуждено 53 процедуры. За аналогичный период этого года за услугой обратились 72 человека, возбуждено 20 процедур, сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.

«Физлица могут воспользоваться процедурой внесудебного банкротства, подав заявление в МФЦ Татарстана. Наибольшее количество заявлений о признании банкротом поступило от татарстанцев в 2020 году – около 600», – отметили в пресс-службе.

Услуга, позволяющая списать долги без судебного разбирательства, появилась в республиканских офисах МФЦ в сентябре 2020 года. С этого момента и по настоящее время за ней обратились более тысячи человек, в отношении 131 из них процедура банкротства была завершена. Общая сумма списанных долгов составила около 46 млн рублей.

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесудебном банкротстве в июле 2020 года. Воспользоваться им могут граждане, общий размер долгов которых не превышает 500 тыс. рублей, а все исполнительные производства были возвращены. Фактически у гражданина не должно быть доходов и имущества, за счет которых могут погашаться долги.

МФЦ рассматривает заявление в течение трех рабочих дней с момента его подачи. Если заявитель подходит по всем критериям, то данные вносятся в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве и таким образом возбуждается процедура банкротства. Она длится полгода, после чего человека признают банкротом, а долги, указанные в списке кредиторов, списываются. При этом не списываются долги по алиментам, заработной плате, а также долги по возмещению вреда, причиненному жизни и здоровью людей.

Правительство России с 1 апреля ввело мораторий на банкротство, который продлится до 1 октября 2022 года. Кредиторы в этот период не смогут подавать заявления о банкротстве того или иного лица, но возможность заявить о собственной несостоятельности остается.

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесудебном банкротстве в июле 2020 года.