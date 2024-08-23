В Татарстане в ДТП со свадебным кортежем пострадали пятеро человек

Сегодня в 13.40 на 7-м километре автодороги Нурлат – Чувашский Тимерлек произошло ДТП с участием трех автомобилей, которые ехали в составе свадебного кортежа. В результате ДТП пострадали пятеро человек, двое из них дети.

По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Лада Приора» выехал на встречку и столкнулся с «Ладой Калиной». В это же время сзади «Приоры» ехал водитель автомобиля «Лада Калина», который, не успев притормозить, влетел в легковушку.

«По предварительным данным, в ДТП пострадали пять человек, двое из них дети. Пострадавших доставили в Нурлатское ЦРБ», – сообщили в Госавтоинспекции.

В свою очередь главный врач Нурлатской ЦРБ Айдар Сагдеев отметил, что у троих пострадавших диагностирован вывих бедра, у двоих детей – сотрясение головного мозга, у водителя встречной «Калины» диагностировали ушиб грудной клетки с подозрением на перелом грудины без смещения. «Двое детей направлены в ДРКБ, трое пострадавших проходят лечение в Чистопольской ЦРБ. В настоящее время их жизни ничего не угрожает», – сообщил врач.

На место прибыл и.о. городского прокурора Игорь Осипов. По его словам, по факту ДТП организована проверка, которая находится на контроле городской прокуратуры.

Материал подготовлен при участии Айгуль Сергеевой.