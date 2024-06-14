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В Татарстане в девяти пробах зерна выявлено несоответствие по объему клейковины
В Татарстане за пять месяцев проведено 180 лабораторных исследований мягкой и твердой пшеницы. В результате в девяти пробах выявлено несоответствие по количеству клейковины, то есть образцы пшеницы не отвечали стандартам по заявленному классу, сообщает пресс-служба филиала Центра оценки качества зерна в РТ.
«Лабораторные исследования проводились по таким показателям, как влажность, белок, качество сырой клейковины, массовая доля сырой клейковины, число падения. Зерно третьего класса должно содержать не менее 23% клейковины, четвертого — не менее 18%», — рассказала начальник отдела приема проб, образцов и выдачи результатов центра Юлия Заулина.
По ее словам, исследования показали, что основной объем зерна пшеницы в Татарстане относится к третьему, четвертому и пятому классам. Качество клейковины варьировалось от 40 до 110 единиц, что считается хорошим и удовлетворительным.
Заулина пояснила, что качество и количество клейковины снижаются из-за чередования дождливой и засушливой погоды, при завышении температуры сушки влажного зерна, а также от повреждения различными болезнями и вредителями. Кроме того, влияют препараты для обработки против болезней, сорняков и вредителей.
Чем выше показатель клейковины в муке, тем лучшими хлебопекарными качествами она обладает. Свойства выпечки и теста напрямую зависят от качества и количества клейковины.
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