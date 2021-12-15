В Татарстане в девяти домах культуры нашли нарушения требований пожарной безопасности

В девяти Домах культуры в Татарстане сотрудники МЧС выявили нарушения требований пожарной безопасности. На данный момент они не готовы к проведению предстоящих новогодних праздников. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил главный государственный инспектор РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

«В преддверии Нового года в местах, где будут проходить детские мероприятия, мы проводим профилактические визиты, во время которых с обслуживающим персоналом проводим инструктаж о мерах пожарной безопасности и проверяем исправность противопожарной системы. Для справки, всего на учет в республике взято более двух тысяч объектов. На девяти уже выявлено 27 нарушений», – уточнил Трущин.

Чаще всего нарушения связаны с тем, что эвакуационные выходы захламлены, а в помещениях отсутствуют огнетушители.