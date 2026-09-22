В Татарстане в детских школах искусств обучаются более 60 тыс. детей

В Татарстане работают 142 детские школы искусств, в которых обучаются более 60 тыс. детей. Об этом рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова на Республиканском совещании руководителей детских школ искусств «Детская школа искусств – 2026: образование, управление, развитие», которое проходит сегодня в казанском культурном центре «Сайдаш».

«Наша сеть – одна из крупнейших сетей школ искусств в России. Мы уступаем, по большому счету, только Московской области, если брать не города федерального значения, а регионы. Действительно, это очень большое количество ресурсов, очень большое количество вложений и, конечно, большие возможности», – отметила Аюпова.

По словам министра, одно из преимуществ Татарстана – выстроенная система непрерывного образования в сфере искусств. По большинству творческих направлений ребенок может начать обучение в школе искусств, затем поступить в учреждение среднего профессионального образования и продолжить подготовку в вузе. В республике действуют девять профильных учреждений среднего профессионального образования. Возможности продолжить обучение по творческим направлениям также предоставляют вузы республики.

Отдельное внимание уделяется развитию инфраструктуры детских школ искусств. За последние пять лет для ДШИ построены три новых здания. В настоящее время ведется строительство еще четырех.

Аюпова подчеркнула, что задача государства заключается не только в создании образовательной инфраструктуры, но и в том, чтобы вовремя увидеть способности ребенка и дать ему возможность развивать их.

«Я глубоко убеждена, что основная миссия, основная задача государства – это создание эффективной талантопроводящей системы. Для меня успешное государство – государство, в котором таланты своевременно и по достоинству оценены и для любого талантливого человека должна быть выстроена траектория успешного развития, успешной реализации своего таланта», – сказала министр.

Обращаясь к руководителям и преподавателям школ искусств, Аюпова назвала их работу служением и поблагодарила педагогов за вклад в развитие детей. По ее словам, далеко не каждый воспитанник ДШИ в дальнейшем выбирает искусство своей профессией, однако полученные знания и любовь к творчеству могут сопровождать человека всю жизнь.

В качестве примера министр рассказала о собственном опыте обучения игре на фортепиано. По словам Аюповой, первый преподаватель сумела привить ей любовь к музыке и инструменту, и эта связь сохранилась на всю жизнь.

Министр рассказала, что и сейчас, когда появляется возможность, садится за фортепиано. Игру на инструменте она назвала одним из лучших способов отвлечься от напряженной работы и сравнила ее с медитацией. Дома Аюпова иногда играет вместе с внуком.

По мнению министра, именно поэтому ценность школ искусств нельзя измерять только количеством выпускников, которые впоследствии становятся профессиональными музыкантами, художниками или артистами.

«Может быть, не все воспитанники выйдут на сцену, но, поверьте, каждому из них вы подарили целый мир – мир, в котором царит гармония», – обратилась министр к педагогам.

Республиканское совещание объединило руководителей и преподавателей детских школ искусств Татарстана, представителей профильных ведомств и экспертов в сфере образования в области искусств. В программе – обсуждение итогов работы ДШИ и задач на 2026/2027 учебный год, подготовки кадров, поддержки молодых специалистов и развития новых образовательных проектов.