В Татарстане в день выборов среди проголосовавших разыграют 12 айфонов и 1 автомобиль

Татарстанские избиратели 8 сентября смогут принять участие в республиканском фотоконкурсе* #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга.

Конкурс, приуроченный к Году семьи в России, будет продолжаться, пока открыты избирательные участки — с 7.00 до 20.00. Для участия необходимо сфотографироваться или сделать селфи вместе с семьей на фоне избирательного участка (не внутри помещения). На снимке должен быть виден специальный браслет, который выдается тем, кто принял участие в голосовании.

Затем фотографию необходимо опубликовать на своей странице в соцсетях с 7.00 до 20.00 в день розыгрыша. Пост должен сопровождаться обязательными хештэгами #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга.

Как отмечают организаторы, принять участие в конкурсе могут только избиратели, у которых есть постоянная прописка в Татарстане. Аккаунт или личная страница участника обязательно должны быть открыты и принадлежать физическому лицу в возрасте от 18 лет.

В день конкурса будет проведено 13 розыгрышей — с 8.00 до 19.00 с часовым интервалом определятся 12 обладателей IPhone 15, а в 20.20 станет известен тот, кто выиграет автомобиль Lada Vesta. Однако, уточняют организаторы, время проведения последнего может быть изменено. «Точное время будет объявлено в сообществе «Татарстан Алга» ВКонтакте 8 сентября 2024 г.», – говорится в сообщении.

Все призы будут разыграны 8 сентября во время прямой трансляции на телеканале ТНВ с дублированием в сообщество «Татарстан Алга» во «ВКонтакте». Со всеми обязательными условиями можно ознакомиться в сообществе фотоконкурса «Татарстан Алга», в разделе «Правила фотоконкурса 8 сентября 2024».

*Фотоконкурс не является лотереей, не основан на риске, не является рекламой, участие в фотоконкурсе осуществляется на безвозмездной и добровольной основе

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана состоятся 8 сентября.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.