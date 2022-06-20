В Татарстане в День молодежи испекут гигантский бэлиш

В Балтасинском районе Татарстана 26 июня, в День молодежи, состоится «ZoorZoom Бәлеш Party», где испекут самое большое в России национальное татарское лакомство — бэлиш. Организаторы события утверждают, что диаметр выпечки составит 1 метр, а вес — 60 килограммов. Рекорд будет зафиксирован в 19.00.

«2022 год ZoorZoom Party войдет в историю с рекордом самой большой выпечки в России. В 2018 году 20-килограммовый пирог выпекался в Башкортостане. В Балтасях в специальной печи будет выпекаться Zoor-бэлиш весом 60 килограммов. Вкуснейший пирог, от которого можно будет поглотить язык, сможет попробовать каждый», — рассказали организаторы на официальной странице мероприятия.

Сам фестиваль будет проходить на площадке в парке отдыха «Сабантуй». Начало запланировано на 11.00.

Для посетителей и гостей праздника будут организованы гастрономическая, выставочная и развлекательная локации. Программа включает «Парад колясок», награждение выпускников и активистов, добившихся успеха в различных сферах, выступление артистов татарской эстрады, пенную вечеринку и многое другое.