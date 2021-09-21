В Татарстане в четыре раза выросло число предпринимателей, реализующих продукцию онлайн

В Татарстане за восемь месяцев 2021 года в четыре раза выросло количество предпринимателей, которые реализуют свою продукцию онлайн. Об этом сообщил министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов на заседании Правительства РТ по цифровизации промышленности в рамках форума Kazan Digital Week.

«Это субъекты малого и среднего бизнеса, самозанятые, – сказал докладчик. – Например, резидент “Химграда” Казаев ведет продажу одежды под собственным брендом только в онлайн-формате. Вообще нет ни одного магазина. Объем продаж – несколько сотен миллионов рублей, компания активно развивается».

При этом Каримов отметил, что крупные предприятия практически не используют инструменты электронной торговли.

«В лучшем случае мы продаем сувениры. Это тоже, конечно, хороший пример, но здесь еще большой фронт работы», – подчеркнул он.

Министр упомянул, что, по прогнозам экспертов, осталось всего лишь два-три года, чтобы занять свое место на маркетплейсах – нишу для продажи производимой продукции.

«В Татарстане для этого есть вся инфраструктура, Центр электронной торговли, проходит обучение, действуют меры господдержки. Поэтому предприятиям следует активнее включиться в эту работу, пока еще есть время и возможности», – заявил он.

По словам Каримова, доля онлайн-торговли в мире выросла с 13% до 18% в прошлом году, объем продаж – на четверть, до 4 трлн долларов. Россия входит в топ-10 стран по темпам роста е-commerce.

В Татарстане в прошлом году количество татарстанских продавцов на маркетплейсах составляло 3 291. За восемь месяцев 2021 года появилось 9 282 новых селлера. Таким образом, их число достигло 12 573.