news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Спорт
23 сентября 2022  14:57
Арсений Каримов

В Татарстане в четыре раза выросло число детей занимающихся боксом

news_top_970_100

Благодаря проекту «Бокс в школу», который работает в Татарстане с 2019 года, число занимающихся этим видом спорта детей выросло почти в четыре раза. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев.

«Большой толчок для развития бокса в Татарстане дал проект «Бокс в школу». По сравнению с 2019 годом количество занимающихся увеличилось почти на 3 тыс. детей, сейчас по республике их порядка 4 тысяч», — отметил спикер.

Первой учебным заведением, где опробовали проект стала школа №49 в Казани. На сегодняшний день он реализуется в 10 учебных заведениях в шести муниципальных районах Татарстана. Они обеспечены необходимым инвентарем и оборудованием, добавил президент федерации бокса РТ Сергей Игнатьев.

«Миссия этого проекта – воспитать из наших детей здоровых, активных, физически и психологически крепких личностей. Мы создаем условия для подрастающего поколения через физкультурную деятельность через боксерскую подготовку», — подчеркнул Игнатьев.

Проект стартовал в Татарстане, однако уже сейчас опыт республики перенимают и другие регионы России.

 

#бокс #Минспорта РТ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100