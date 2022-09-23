В Татарстане в четыре раза выросло число детей занимающихся боксом

Благодаря проекту «Бокс в школу», который работает в Татарстане с 2019 года, число занимающихся этим видом спорта детей выросло почти в четыре раза. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил заместитель министра спорта РТ Ильдар Садриев.

«Большой толчок для развития бокса в Татарстане дал проект «Бокс в школу». По сравнению с 2019 годом количество занимающихся увеличилось почти на 3 тыс. детей, сейчас по республике их порядка 4 тысяч», — отметил спикер.

Первой учебным заведением, где опробовали проект стала школа №49 в Казани. На сегодняшний день он реализуется в 10 учебных заведениях в шести муниципальных районах Татарстана. Они обеспечены необходимым инвентарем и оборудованием, добавил президент федерации бокса РТ Сергей Игнатьев.

«Миссия этого проекта – воспитать из наших детей здоровых, активных, физически и психологически крепких личностей. Мы создаем условия для подрастающего поколения через физкультурную деятельность через боксерскую подготовку», — подчеркнул Игнатьев.

Проект стартовал в Татарстане, однако уже сейчас опыт республики перенимают и другие регионы России.