В Татарстане в четверг ожидается гроза и до +28 градусов

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В четверг, 3 сентября, в республике прогнозируется переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза, локально град, ночью и утром местами туман, сообщает Гидрометцентр РТ.

Ветер юго-западный, 5–10 м/с, местами порывы до 13 м/с, при грозе усиления до 15–20 м/с. Температура ночью составила +11..+16 градусов, днем воздух прогреется до +23..+28.

В Казани ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, 5–10 м/с, порывы до 13 м/с, при грозе до 15–18 м/с. Днем в столице – +23..+25 градусов.