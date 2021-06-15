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Ру Тат
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15 июня 2021  15:04
Марат Ишкильдин

В Татарстане в честь Года родных языков проведено почти 3 тыс. мероприятий

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В рамках Года родных языков и народного единства в Татарстане провели почти 3 тыс. мероприятий. Об этом на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в РТ рассказал замруководителя Аппарата Президента РТ и руководитель Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев. 

«По республике проведено порядка 2,8 тыс. мероприятий, в которых приняло около 600 тыс. участников», — сказал Терентьев. 

В республике работает межведомственная группа по координации мероприятий в честь Года родных языков и народного единства. 

С начала года было проведено 7 выездных совещаний рабочей группы, где рассматривались ключевые вопросы проведения мероприятий в 20 муниципальных образованиях республики, отметил спикер.


 

#Год родных языков и народного единства
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