В Татарстане в честь Года родных языков проведено почти 3 тыс. мероприятий

В рамках Года родных языков и народного единства в Татарстане провели почти 3 тыс. мероприятий. Об этом на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в РТ рассказал замруководителя Аппарата Президента РТ и руководитель Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Александр Терентьев.

«По республике проведено порядка 2,8 тыс. мероприятий, в которых приняло около 600 тыс. участников», — сказал Терентьев.

В республике работает межведомственная группа по координации мероприятий в честь Года родных языков и народного единства.

С начала года было проведено 7 выездных совещаний рабочей группы, где рассматривались ключевые вопросы проведения мероприятий в 20 муниципальных образованиях республики, отметил спикер.



