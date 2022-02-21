В Татарстане в честь Героя Советского Союза Бориса Кузнецова пройдет акция «Рыбе — быть!»

В День защитника Отечества 23 февраля в Татарстане пройдет зимняя акция «Рыбе — быть!» (Балык —улсын!)» в честь Героя Советского Союза, ветерана Великой Отечественной войны Бориса Кузнецова.

«Мероприятие пройдет в акватории Лаишевского района, где запланированы проведение спортивных соревнований по рыбной ловле среди рыболовов-любителей и фестиваль рыбной ухи. К участию в акции приглашены специалисты Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры, Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора и журналисты», — сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.

Зимняя акция проводится в республике на протяжении ряда лет. На территории Лаишевского района в таких природоохранных акциях активное участие принимал сам Герой Советского Союза. Ветеран Великой Отечественной войны до конца своих дней был активным рыболовом, переживал за сохранение рыбных запасов республики. Борис Кузнецво скончался в ноябре 2020 года.