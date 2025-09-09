news_header_top
Экономика 9 сентября 2025 17:27

В Татарстане в ближайшие два года появится цифровая модель республики

Создание цифровой модели Татарстана планируют завершить в ближайшие два года. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ республики Марат Айзатуллин.

«Мы уже около двух лет занимаемся этим вопросом и надеемся закончить его в ближайшие пару лет», – сказал он в ходе прямого эфира, организованного в соцсети «ВКонтакте».

Отправной точкой для этой работы руководитель Минстроя РТ назвал цифровую модель Казани, которая закончена уже более чем на 95%.

Что касается других планов, то Айзатуллин рассказал, что планируется цифровизация всей строительной отрасли, а также упрощение получения всех документов для строительства – начиная от разрешения и заканчивая сдачей объекта в эксплуатацию.

#Марат Айзатуллин #цифровизация #Строительство
