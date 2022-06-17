В Татарстане в ближайшее время начнется строительство третьего этапа обхода Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М7. Соответствующий госконтракт заключен между «Волго-Вятскуправтодором» и подрядной организацией.

«Проектом предусмотрено строительство четырехполосной автомобильной дороги на участке 55+300 – 89+400 км протяженностью 33,5 км. В его составе — мост, путепровод и две транспортные развязки», – сообщили в пресс-службе «Волго-Вятскуправтодора».

Одна из развязок появится на пересечении с региональной дорогой Набережные Челны – Сарманово, вторая – у поселка Сосновый Бор, там, где обход будет примыкать к основному направлению трассы М7.

На участках, расположенных далеко от этих сооружений, построят четыре разворотные петли. Кроме того, над дорогой Новотроицкое – Комсомолец возведут путепровод, а над рекой Челна — шестипролетный мост протяженностью 166 метров.

Транспортные потоки разделят металлическим барьерным ограждением, предусмотрено также устройство сплошного электроосвещения. Возле садовых некоммерческих товариществ «Ромашка-1», «Весна-1», «Йолдыз» и «Автозаводец» установят шумозащитные экраны.

Общая протяженность обхода Нижнекамска и Набережных Челнов составит 81,4 км. Его построят в три этапа. В настоящее время ведется строительство второго этапа. Проектная документация по первому отрезку находится на рассмотрении в Главгосэкспертизе России.

Ожидается, что весь транспортный обход, который входит в скоростной маршрут Москва – Казань – Екатеринбург, будет построен до конца 2024 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Главгосэкспертиза России согласовала проект строительства моста через Каму в составе обхода Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М7 «Волга».