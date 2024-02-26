В Татарстане в августе пройдет окружной патриотический форум

Фото: пресс-служба Минмолодежи РТ

Республика Татарстан получила право на проведение окружного патриотического форума, участниками которого станут специалисты из Южного, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов. Соглашение подписали на семинаре для специалистов патриотического воспитания в Доме молодежи на Международной выставке-форуме «Россия» в Москеве, передает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Только четыре субъекта примут такие мероприятия. Помимо нашей республики, это Хабаровский край, Новгородская и Владимирская области», — рассказала замминистра по делам молодежи РТ Айгуль Сабирова.

На форум съедутся лидеры общественных объединений и руководители проектов в сфере патриотического воспитания, члены и активисты региональных отделений Всероссийских патриотических организаций, а также специалисты этой области из исполнительной власти регионов и сотрудники центров патриотического воспитания.

Президент России Владимир Путин не раз отмечал важность патриотического воспитания молодежи и особо подчеркнул, что сейчас более тысячи вернувшихся из зоны СВО работают с подрастающим поколением.