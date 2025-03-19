В Татарстане в апреле ограничат движение грузовиков на 377 участках дорог

В Татарстане на региональных дорогах временно ограничат движения для грузовиков. Согласно постановлению, которое утвердил премьер-министр РТ Алексей Песошин, меры будут действовать с 1 по 30 апреля 2025 года на 377 участках дорог.

Под ограничения попадает транспорт как с грузом, так и без груза, чья нагрузка на ось составляет более 6 тонн. Такие ограничения необходимы, чтобы тяжелые грузовики не разбивали дороги весной. Причем данные меры вводят каждый год.

Во всех местах, где ограничат движения грузовиков, в соответствии с ПДД установят дорожные знаки 3.12 «Ограничение массы, приходящейся на ось транспортного средства». Отмечается, что вводимые ограничения на весенний период не запрещают ездить по дорогам регионального значения, а только устанавливает максимально допустимые нагрузки на оси грузовиков.

Также с 20 мая по 31 августа региональные дороги с асфальтобетонным покрытием закроют для транспортных средств с тяжелыми грузами при температуре свыше +32 градусов днем. Ограничения летом будут действовать только с 10:00 до 22:00.