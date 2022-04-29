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Здоровье
29 апреля 2022  09:47
Эвелина Киселёва

В Татарстане в 95% случаев Covid-19 вызван штаммом «омикрон»

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Большинство случаев заболевания новой коронавирунсой инфекцией в Татарстане вызваны омикрон-штаммом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«Доля "омикрона" почти не изменилась, на сегодня это 95%, на штамм "дельта" приходится 5%», – отметила спикер.

В Татарстане зарегистрировано 1241 случай заболевания Covid-19, которые обусловлены штаммом «омикрон», из них всего 33 случая завозные.

«В 92% случаев заболевание протекает по типу острой респираторный вирусной инфекции», –  уточнила Любовь Авдонина.

#коронавирус #омикрон
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