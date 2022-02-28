В Татарстане в 90% случаев возбудителем Covid-19 является омикрон-штамм

В Татарстане в подавляющем большинстве случаев возбудителем коронавируса Covid-19 является штамм «омикрон». Об этом в прямом эфире Региональной общественной приемной «Единой России» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«На штамм „омикрон“ сегодня приходится 90% заражений, и только 10% приходится на „дельту“», — отметила эксперт.

Болезнь практически на 95% проходит в виде ОРВИ. Из подтвержденных случаев «омикрона» внебольничную пневмонию перенесли шесть пациентов, в 14 случаях имело место бессимптомное носительство.

По данным Роспотребнадзора, «омикрон» постепенно становится обычной сезонной инфекцией. Однако передача этого штамма идет быстрее, симптомы появляются на третий — пятый день после заражения. Жители не всегда придают значение заболеванию, что ведет к заражению родных и близких. Поэтому необходимо соблюдать все действующие Covid-правила.