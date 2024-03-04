В Татарстане в 72 сельских школах откроются «Точки роста»

В Татарстане до конца этого года еще в 72 сельских школах будут открыты «Точки роста» и обновлено учебное оборудование в кабинетах физики, химии, биологии. Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров РТ.

В школах всех районов Татарстана по национальному проекту «Образование» создано 436 центров «Точка роста». И все они оснащены современным оборудованием, рассказал спикер.

Хадиуллин уточнил, что в этих центрах школьники осваивают программы общего и дополнительного образования.

«Все эти условия работают на повышение функциональной грамотности, качества образования. И эти результаты мы видим во время государственной итоговой аттестации, при участии наших школьников в различных конкурсах и олимпиадах», – подчеркнул он.

Так, например, в прошлом году среди 210 учащихся, набравших сто баллов по ЕГЭ, 15 выпускников школ – «Точек роста», добавил глава Минобрнауки.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».