В Татарстане в 2,7 раза вырос спрос на специалистов с ИИ-компетенциями

Количество вакансий, требующих знаний искусственного интеллекта, в Татарстане выросло в 2,7 раза по сравнению с 2023 годом. Об этом на круглом столе «Экономика Татарстана в эпоху цифровизации» заявил заместитель министра цифровизации республики Булат Габдрахманов.

По его словам, сегодня на рынке более 2 тыс. таких вакансий. Однако основной спрос сместился от разработчиков к специалистам, соединяющим технологии, отрасль и экономический результат. При этом количество вакансий для ИИ-разработчиков и ML-инженеров составляет 140–150.

«Самый редкий специалист – это человек, который соединяет три вещи: технологии, отрасль и экономику продукта. Именно этим компетенциям важно учить в рамках наших колледжей, школ и вузов», – добавил он.