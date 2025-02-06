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Экономика 6 февраля 2025 17:05

В Татарстане в 2,5 раза выросла единовременная выплата молодым специалистам АПК

В Татарстане в 2,5 раза выросла единовременная выплата молодым специалистам АПК
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Татарстане в 2,5 раза увеличили размер единовременной выплаты молодым специалистам, трудоустроенным на предприятиях АПК республики. Об этом сообщил глава Минсельхозпрода РТ Марат Зяббаров на XXV съезде Ассоциации фермеров, крестьянских подворий и сельскохозяйственных потребкооперативов РТ.

«В этом году приняты изменения, согласно которым увеличены единовременные выплаты молодым специалистам с 300 тыс. до 750 тыс. рублей. Раис РТ Рустам Минниханов поддержал инициативу Минсельхозпрода», – рассказал министр.

Кроме того, увеличены ежемесячные стипендии студентам вузов с 2 тыс. до 5 тыс. рублей и ссузов – с 1 тыс. до 3 тыс. рублей. Подняли также стипендии на период прохождения производственной практики студентам 3–5-х курсов вузов с 1 тыс. до 3 тыс. рублей, добавил Зяббаров.

В этом году в Татарстане запущен новый федеральный проект «Кадры в АПК», который входит в нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».

По федеральному проекту на ближайшие три года предусмотрено финансирование из федерального и республиканского бюджетов в объеме 3,1 млрд рублей.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#единовременная выплата #молодые специалисты #минсельхозпрод рт
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