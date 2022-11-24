В Татарстане в 2,5 раза уменьшились приостановки по кадастровому учету недвижимости

В Татарстане с января по ноябрь этого года на кадастровый учет поставлено почти 56 тысяч объектов капитального строительства и 38,5 тысячи земельных участков, а количество приостановлений при постановке недвижимости в 2,4 раза меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Росреестра республики.

«В этом году при постановке объектов недвижимости на кадастровый учет доля решений о приостановлении составила менее одного процента! В прошлом году таких решений было 3,2 процента. При этом хочу отметить, что для пилотных регионов, в том числе Татарстана, участвующих в создании Национальной системы пространственных данных предусмотрен показатель на конец этого года – 8% и его снижение до 2024-го года – до 4%», – заявил и.о.заместителя руководителя Росреестра Татарстана Нияз Галиакбаров.

Как пояснили в Росреестре Татарстана, количество отрицательных решений сократилось благодаря взаимодействию между Росреестром и сообществом кадастровых инженеров. Так, в случае выявления оснований для приостановления кадастрового учета информация оперативно доводится до конкретного инженера, что позволяет исправить документы до приостановления.

Кроме того, для уменьшения количества приостановлений Росреестр Татарстана с Кадастровой палатой проводит типизацию ошибок, а также анализ причин приостановлений и отказов при кадастровом учете.

С целью беспрепятственной постановки объектов недвижимости на кадастровый учет инженеры могут обратиться в Кадастровую палату за расширенной проверкой подготовленных документов – таких как технические и межевые планы, акты обследования.

«По итогам анализа они получат аналитическую справку, где будут отображены допущенные ошибки, которые, в свою очередь, могут стать препятствием при постановке объекта недвижимости на кадастровый учет», – пояснил и.о. директора Кадастровой палаты по РТ Ильнур Хисматуллин.