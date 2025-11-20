news_header_top
Общество 20 ноября 2025 12:05

В Татарстане в 2028 году проведут мероприятия, посвященные 200-летию Льва Толстого

В Республике Татарстан в 2028 году пройдут мероприятия, посвященные 200-летию со дня рождения великого русского писателя Льва Толстого. Соответствующий указ подписал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Празднование будет включать широкий комплекс событий, организуемых с участием органов власти, муниципальных образований, общественных объединений и организаций республики.

Ранее Рустам Минниханов поддержал идею проведения в Казани международного саммита к юбилею Толстого.

