В Татарстане в 2027 году прогнозируется рост реальной зарплаты на 2,4%

В Татарстане в следующем году планируется рост реальной заработной платы до 102,4% к уровню 2026 года. Об этом сообщил первый заместитель министра экономики РТ Олег Пелевин на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«В Государственную Думу направлен законопроект об установлении с 1 января 2027 года минимального размера оплаты труда в размере 28 935 рублей», – рассказал он.

По словам Пелевина, сейчас республиканская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений прорабатывает вопрос об увеличении минимальной заработной платы в реальном секторе экономики с 1 января 2027 года.