В Татарстане в 2027 году откроют четыре новых кластера «Профессионалитета»

Четыре новых образовательных кластера в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального «Молодежь и дети» откроют в Татарстане в 2027 году. Республика также шестой год подряд вошла в число победителей конкурсного отбора проекта, сообщает пресс-служба Правительства России.

Результаты отбора и подготовку новых кластеров обсудили на совещании в Федеральном технопарке профессионального образования в Калуге. В нем приняли участие команды кластеров, которые начнут работу в следующем году.

Всего в 2027 году 95 новых кластеров «Профессионалитета» появятся в 42 регионах России. Они будут готовить специалистов для 19 отраслей экономики.

Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко отметил, что расширение проекта позволит укрепить взаимодействие образовательных организаций и предприятий, а также сделать среднее профессиональное образование более ориентированным на практическую подготовку. По его словам, регионы видят результаты работы «Профессионалитета» и активно участвуют в конкурсных отборах.

Всего на конкурс поступило 389 заявок по 22 отраслям. После открытия новых кластеров к проекту присоединятся еще 430 колледжей и более 620 предприятий-работодателей. Ожидается, что к 2030 году участниками «Профессионалитета» станут все российские колледжи и техникумы.

Министр просвещения России Сергей Кравцов считает, что расширение сети кластеров поможет укрепить кадровый потенциал регионов. Проект, по его оценке, уже стал востребован как среди бизнеса, так и среди молодых людей, которые хотят получить профессию. Система среднего профессионального образования становится более гибкой, современной и тесно связанной с реальным сектором экономики.

Кравцов также обратил внимание на присоединение к проекту новых субъектов России, где такая модель подготовки специалистов ранее не применялась. Это расширяет возможности для профессиональной реализации молодежи и одновременно позволяет работодателям получать подготовленные кадры непосредственно в регионах. Каждый новый кластер, по мнению министра, будет способствовать развитию региональной экономики и страны в целом.

Больше всего кластеров «Профессионалитета» в 2027 году откроют в Башкирии – восемь. В Якутии и Челябинской области появятся по семь кластеров, в Нижегородской области – шесть. По четыре новых кластера, помимо Татарстана, начнут работу в Вологодской, Новосибирской и Смоленской областях, Пермском и Хабаровском краях.

Татарстан стал одним из 11 регионов, которые шестой раз подряд вошли в число победителей конкурса. Помимо республики, такой результат показали Кемеровская, Нижегородская, Омская, Оренбургская, Свердловская и Челябинская области, Пермский и Хабаровский края, а также Башкортостан и Бурятия.

В 2027 году к федеральному проекту впервые присоединится Калмыкия. Первый образовательный кластер республики по направлению «Строительная отрасль» создадут на базе Элистинского политехнического колледжа имени И.Н. Эльвартынова. Проектная команда региона представила план его запуска на установочном совещании с представителями Института развития профессионального образования.

Одной из основных тем совещания стала подготовка региональных команд к открытию новых кластеров. Участники обсудили создание современных мастерских, внедрение образовательных программ с акцентом на практическую подготовку, разработку и защиту стратегии работы кластеров до 2029 года, а также проведение Единого дня открытых дверей для будущих абитуриентов.

До начала работы кластеров региональным командам предстоит пройти полный цикл подготовки. К старту приемной кампании 2027 года необходимо подготовить инфраструктуру и обновить образовательные программы с учетом потребностей предприятий-партнеров.