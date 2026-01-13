В Татарстане в 2026 году завершат капремонт двух участков федеральных трасс

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В этом году на федеральных автодорогах в Татарстане продолжатся строительные и ремонтные работы. Об этом рассказал сегодня на встрече с журналистами начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов.

«Завершим капитальный ремонт 14-километрового участка трассы Р243 Кострома – Шарья – Киров – Пермь, подъезд к Ижевску, к М12. В рамках капремонта будет увеличено количество полос с двух до четырех за счет расширения проезжей части. Мы работаем по разделению потоков движения, чтобы исключить ДТП», – сообщил он.

Мингазов отметил, что аналогичные работы по капремонту будут завершены на участке 340 – 346+900 км автодороги Р239 Казань – Оренбург в Бавлинском и Бугульминском районах республики.

Он добавил, что предстоит также большой объем работ по устройству слоев износа и защитных слоев на участках федеральных автодорог общей протяженностью около 100 километров.

«Отремонтируем мосты через реки Сухая Улема на автодороге Казань – Буинск – Ульяновск и Шентала на Казань – Оренбург, а также путепровод на 815-м километре трассы М7», – уточнил начальник управления.

Кроме того, по его словам, будут установлены линии электроосвещения на участке с 843-го по 856-й километр трассы М7. После завершения работ вся трасса М7 «Волга» от границы с Чувашией до села Шали будет освещенной.