В РТ в 2026 году проведут комплексные кадастровые работы более чем в 160 кварталах

В Татарстане в 2026 году комплексные кадастровые работы проведут более чем в 160 кадастровых кварталах. Планируется, что в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесут сведения минимум о 34 тыс. объектов. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил замруководителя управления Росреестра по РТ Нияз Галиакбаров.

По его словам, работы выполняются в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных» и финансируются совместно из федерального и республиканского бюджетов.

Эта программа действует в Татарстане с 2022 года, и за прошедшее время комплексные кадастровые работы проведены в отношении 185,2 тыс. объектов недвижимости на территории 404 кадастровых кварталов.

В первую очередь работы затронут земельные участки, у которых не установлены границы, имеются массовые реестровые ошибки, а также территории, представляющие инвестиционный интерес для республики.

«С марта прошлого года межевание стало обязательным условием для любых сделок с недвижимостью. Теперь продать, подарить или обменять участок без установленных границ и внесения их в ЕГРН невозможно», – подчеркнул Галиакбаров.

Уведомления о начале работ жители республики уже получили в личных кабинетах на портале «Госуслуги». Собственников просят не препятствовать проведению полевых работ и обеспечивать доступ кадастровых инженеров к участкам. При необходимости можно проверить документы специалистов, подтверждающие их право выполнять такие работы.

Проект карты-плана территории после проведения работ разместят на сайтах органов местного самоуправления. Там же будет опубликована информация о заседаниях согласительных комиссий. Если у собственников возникнут возражения по поводу установленных границ, их можно подать в письменном виде до заседания комиссии или в течение 35 дней после него. Если спор о границах не удастся урегулировать на этом этапе, вопрос можно будет решить в судебном порядке.

Комплексные кадастровые работы – это выполняемые за счет бюджета работы по уточнению границ земельных участков и объектов недвижимости на определенной территории. В отличие от обычных кадастровых работ, они проводятся сразу для всех участков в пределах кадастрового квартала – например, на улице, в садовом товариществе или гаражном кооперативе. Работы позволяют уточнить границы, определить расположение зданий и исправить реестровые ошибки.