В Татарстане в 2026 году по нацпроекту установят 886 дорожных знаков

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2026 году в Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях планируется выполнить мероприятия, направленные на повышение уровня безопасности дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

В ходе выполнения ремонтных работ на объектах агломераций запланированы мероприятия по устройству искусственного освещения протяженностью 6,5 км дорог и 7 408 пог. м тротуаров. Кроме того, будут установлены и заменены 886 дорожных знаков, 10 297 пог. м металлических барьерных ограждений, 681 пог. м пешеходных ограждений, около 106 км дорожной разметки, обустроены 49 остановочных пунктов и 34 пешеходных перехода.

При капитальном ремонте в Высокогорском районе на автомобильной дороге регионального значения «Каменка – Дубъязы – Большая Атня» – Шуман, км 7,0 – 12,0, появятся 124 дорожных знака, 72 пог. м барьерного ограждения, 700 пог. м тротуаров, 15 тыс. пог. м дорожной разметки, 2 автобусные остановки.

В Лаишевском районе при капремонте автодороги «Столбище – Атабаево» – Карадули», км 0,0 – 3,3, появятся 142 дорожных знака, 6,2 км барьерного ограждения, 22 км дорожной разметки, 6,5 км искусственного освещения, 1036 пог. м тротуаров, 3 пешеходных перехода, 4 остановочных павильона, а также 11 островков безопасности.

В Пестречинском районе при капремонте автодороги «Казань – Шемордан» – Аркатово», км 0,0 – 3,5, будут установлены 141 дорожный знак, 852 пог. м барьерного ограждения, 11,3 км дорожной разметки, 6 аварийных съездов.

«Реализация мероприятий направлена на создание безопасной и комфортной среды для автомобилистов и пешеходов. Они направлены на снижение аварийности и защиту участников дорожного движения», – отметили в Миндортрансе РТ.